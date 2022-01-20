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Korona Virüs 12 bin aşı sertifikası sahte çıktı!
Korona Virüs

12 bin aşı sertifikası sahte çıktı!

Almanya'da polisin, 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlattığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 09:19:00 -
12 bin aşı sertifikası sahte çıktı!

Alman haber ajansının (DPA) haberinde, birçok alanda 3G (aşı, test ve iyileşmiş olma) zorunluluğuna ilişkin sahteciliğin artması ve çeşitli eyaletlerde 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aşı sertifikası sahtekarlığının mesajlaşma uygulaması Telegram'da yaygın olduğu ve bu sertifikaların 200 ila 300 euro'ya temin edilebildiği ifade edildi.

Haberde emniyet birimlerinin dolaşımda olan sahte aşı belgelerinin gerçek sayısını tespit etmesinin şu an için mümkün olmadığı vurgulandı.

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Werder Bremen'in antrenörü Markus Anfang'ın sahte aşı sertifikası kullandığının ortaya çıkmasının ardından sözleşmesi feshedilmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.

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