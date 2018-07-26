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12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

Türkiye profesyonel askerliğe geçtiği süre içerisinde hem TSK daha güçlü oldu hem de terörle mücadele konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Hal böyle olunca da 12 ay zorunlu askerliğin düşürülmesi gündemde. Bedelli askerliğin çıkmasıyla da zorunlu askerliğin düşürülmesi beklentisi bir hayli artmış durumda. Peki zorunlu askerlik düşecek mi? 12 ay olan askerlik süresi 9 aya mı düşecek? Kısa dönem askerlik kalkacak mı? Tek tip askerlik mi geliyor?

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:38
12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

Türkiye profesyonel askerliğe geçtiği süre içerisinde hem TSK daha güçlü oldu hem de terörle mücadele konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Hal böyle olunca da 12 ay zorunlu askerliğin düşürülmesi gündemde. Bedelli askerliğin çıkmasıyla da zorunlu askerliğin düşürülmesi beklentisi bir hayli artmış durumda. Peki zorunlu askerlik düşecek mi? 12 ay olan askerlik süresi 9 aya mı düşecek? Kısa dönem askerlik kalkacak mı? Tek tip askerlik mi geliyor?

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte zorunlu askerliğin de revize edilmesi gündemde. Türkiye askeri alanda profesyonel askerliğe geçmeden önce terörle mücadelede ön saflarda eğitimsiz erler yer almakta bunun sonucunda da çok sayıda şehit vremekteydik. Ancak TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte hem TSK'nın gücüne güç katıldı hem de terörle konusunda daha etkin mücadele edilmeye başlandı. 

12 AY ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK KISA DÖNEM KALKACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Zorunluğu askerliğin düşürülmesi konusundaki beklentilerin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği askerlik sisteminin detaylarına ortaya çıkmaya başladı. Sözcü'nün haberine göre, 12 ay olan uzun dönem askerlik düşecek. 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:38
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