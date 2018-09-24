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Askerlik kısalıyor son dakika 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor ! Son karar Başkan Erdoğan'ın

Türkiye profesyonel askerliğe geçtiği süre içerisinde hem TSK daha güçlü oldu hem de terörle mücadele konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Hal böyle olunca da 12 ay zorunlu askerliğin düşürülmesi gündemde. Bedelli askerliğin çıkmasıyla da zorunlu askerliğin düşürülmesi beklentisi bir hayli artmış durumda. Peki zorunlu askerlik düşecek mi? 12 ay olan askerlik süresi 9 aya mı düşecek? Kısa dönem askerlik kalkacak mı? Tek tip askerlik mi geliyor?

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:25
Askerlik kısalıyor son dakika 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor ! Son karar Başkan Erdoğan'ın

Türkiye profesyonel askerliğe geçtiği süre içerisinde hem TSK daha güçlü oldu hem de terörle mücadele konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Hal böyle olunca da 12 ay zorunlu askerliğin düşürülmesi gündemde. Bedelli askerliğin çıkmasıyla da zorunlu askerliğin düşürülmesi beklentisi bir hayli artmış durumda. Peki zorunlu askerlik düşecek mi? 12 ay olan askerlik süresi 9 aya mı düşecek? Kısa dönem askerlik kalkacak mı? Tek tip askerlik mi geliyor?

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte zorunlu askerliğin de revize edilmesi gündemde. Türkiye askeri alanda profesyonel askerliğe geçmeden önce terörle mücadelede ön saflarda eğitimsiz erler yer almakta bunun sonucunda da çok sayıda şehit vremekteydik. Ancak TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte hem TSK'nın gücüne güç katıldı hem de terörle konusunda daha etkin mücadele edilmeye başlandı. 

12 AY ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK KISA DÖNEM KALKACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Zorunluğu askerliğin düşürülmesi konusundaki beklentilerin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği askerlik sisteminin detaylarına ortaya çıkmaya başladı. Sözcü'nün haberine göre, 12 ay olan uzun dönem askerlik düşecek. 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE ASKERLİK SÜRESİ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte 12 ay olan askerlik süresinin revize edilmesi de gündeme geldiği konuşulan konular arasında yer aldığı söylenmişti.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:25
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  • Ssöz BizimSsöz Bizim1 ay önce
    bencede düşmeli 12 ay anneleri gözü yaşlı bekletmeyin cumhurbaşkanım herkezin 4 gözle beklediği karar söz milletinse bir millet olarak 9 aya düşmesini istiyorum... ( ARKADAŞLAR DESTEKLEYİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDENDE YAYINLAYALIM )
  • izzetizzet1 ay önce
    sayın cumhurbaskanım askerlık 9 aya düşmesini dört gözle bekliyoruz gerekirse para yatırarak askerliği bitirmek istiyoruz inşallah en kısa zamanda yürürlüğe girer 98/2 vurmasını istiyoruz umarım sesimiz duyulur . . .
  • mehmetmehmet1 ay önce
    ınsallah duser sonuna kadar arkandayız sayın baskanım
  • gamze masalgamze masal1 ay önce
    askerde olan kardeşim için istiyorum.Şırnak da askerlik yapıyor ve izin falan olmadığı için kafayı yemek üzere lütfen bu 3+6 sistemi gelsin ki, kavuşalım kolay şeyler yaşamıyoruz..Devlet nasıl bedelliyi çıkardıysa bizim de arkamızda dursun.Çocuklarımıza hasret kalmayalım artık
  • askerasker1 ay önce
    sayın cumhurbaşkanım allah için düşürün şu askerliği 9 aya eğer yaparsanız yapacagınız en iyi iş bu olur dualarımız sizinle inşiaalah
  • İBRAHİMİBRAHİM1 ay önce
    RABBİM İNŞALLAH GÖREV YAPAN ASKERLERİMİZE 9 AYIN VURMASINI NASİP EYLESİN
  • Mustafa DemirMustafa Demir1 ay önce
    İNŞAALLAH bizde askerliğin düşmesini ve ekim ayına yetişmesini bekliyoruz.Bedelli ile bir çok aile sevindi,şimdi sıra kışlada müjde bekliyenler Mehmetcik ve onların ailelerinde.
  • tarıktarık1 ay önce
    keşke böyle bir dönem gelse bekliyoruz bakalım ne zaman gelicek
  • askerasker1 ay önce
    biran önce yürürlüğe girmesi lazım silah altında olanlarada vursun
  • ANA ASKER ANASI ANA ASKER ANASI 1 ay önce
    BAYRAM MÜJDESİ BEKLİYORUZ LÜTFEN YETKILILER DUYSUN ASKERLİK SÜRESİ 9AYA DÜŞSÜN Burnumda tütüyor yavrumun kokusu
  • ASKER ANASI ASKER ANASI 1 ay önce
    9 AYA NEZAMAN düşçek ben çok özledim YAVRUMU BAYRAM MÜJDESİ BEKLİYORUZ Reisim
  • memomemo1 ay önce
    çok iyi er olan fakir çocuklar 3 ayın sonunda6 ayda 10bin tl biriktirir ki buda onların askerlik bitiminde düğün parası olur
  • Alper Alper 1 ay önce
    98/1lere vurcak mi
  • cumhurcumhur1 ay önce
    sayın baskanım bedelliyi onayladınız askerlik kısalmasınıda unutmayın sizden iyi haberler bekliyoruz sayın cumhurbaskanım sevdiklerimiz ailemiz bızleri beklyor bedelliye karsı askerlik kısalsın
  • sunisuni1 ay önce
    15 aydan 12 aya 12 aydan9 aya yahu anlamsız işlerden yorulduk kafamız yoruldu 9 aylık askeri cepheyemi sürcen hayıren son yedek aker olarak Allh gmstermesin belki!ee ne olmalı temel askerlik hizmeti 3 ay olur ;diğerleri profesyonel maaşlı uzman er erbaş olur !21 gün gibi mantıksız işlerle uraşıyopz 18 yapytık biz noldu* 15 ay noldu?12 ay noldu 9 ay nolcak hep zarar !aslında !3 ay yeter ya ! onuda koştur moştur atış attır dolu dolu geçirt başka bişeye gerekl yok nitelikli eğitim ver 18 ayda 5 atış yerine 3 ayda 15 atışa götür!gerek yok !
  • veysel derindağveysel derindağ1 ay önce
    şimdi adalet yerini bulduallah size uzun ömürler versinsayın cumhur başkanımböylece herkez eşit oldu işşallah kısa zamanda çıkar
  • cumhurcumhur1 ay önce
    sayın cumhurbaskanım askerligi kısaltmanızı dört gözle bekliyoruz askerdeki askerlerinizide düşünün allah aşkına kısalmasını bekliyoruz başkanım
  • mertinsevdiceğimertinsevdiceği1 ay önce
    nişanlım askerde 9 aya düşsün askerlik 12 ay çok uzun bi süre..
  • ömerömer1 ay önce
    şuan 98/2 askerim inşllh düşer düşmesi lazım hatta doğru olan tamamen profosyonel orduya geçmek bedelli askerlikle vatana daha çok faydamız olur
  • ali ayyıldızali ayyıldız1 ay önce
    ASKERLİĞİN DÜŞMESİ VATANİ MİLLET İÇİN HAYIRLI OLUCAĞINI DÜŞÜNÜYORUM İNSALLAH DUSER
  • d6t7ytr6tgıud6t7ytr6tgıu1 ay önce
    ınsalah duser bızde sevın ırız anelerımızde sevınır ben suan askerdeyım ve tam 7 ayım kaldı
  • ak partiak parti1 ay önce
    çok geç kalınmış bir uygulama lütfen bir an önce düşürülsün. !
  • Asker annesiAsker annesi1 ay önce
    Çok güzel bir sistem inşallah en kısa zamanda gerçekleşir benim oğlum askerde şuanda inşallah onada vurur sevindirin anneleri Allah aşkına
  • A :)A :)1 ay önce
    KESİNLİKLE DÜŞMELİ ÇOK DOĞRU BİR AÇIKLAMA EĞİTİMSİZ ERLER VAR BUNUN SONUCUNDA BİR SÜRÜ ŞEHİT VERİYORUZ İNŞALLAH DÜŞER SAYIN RECEP TAYİP ERDOĞAN SESİMİZİ DUYN BU SİSTEM ÇOK GÜZEL BİR SİSTEM OLACAK
  • Süleyman AydınSüleyman Aydın1 ay önce
    Askerlik süresi 16 ay olmalı. İsteyen herkes bedelli askerlik yapabilmeli. En az bedelli ücreti 16 asgari brüt ücret olmalı. Sonrası ise 16 asgari brüt ücret + aile varlığının % 0,5 i olmalı. 16 ay askerlik yapacaklara ilk 4 aydan sonra asgari ücretten maaş bağlanmalı. İsteyen askerler de 12. aydan sonra profosyonel askerlik eğitimine alınmalı; 16 ayın sonunda da profesyonel yapılmalı. Profesyonellere her 3 yılda bir rütbe almaları için değerlen dirmeye alınmalı.
  • zeynep zeynep 1 ay önce
    evliyim bir oğlum var ve eşim asker lütfen bi güzelik yapın sayın TAYYİP ERDOĞAN beni ve benim gibi olan eş ve evlatları kurtarın asker yolu gözlemekten...
  • Leyla Leyla 1 ay önce
    İnşallah gerçekleşir de dua ederiz reise anneler eşler cocuk lar cok seviniriz
  • haticehatice1 ay önce
    lütfen düşsün eşim bugün askere gitti ve 1 tane kızımız var o yüzden biyan önce yürürlege girsin
  • ümitümit1 ay önce
    pazar günü askere teslim oluyorum inşallah bana yansır manisa merkez piyade er ümit zilif :)
  • Vedat gönderVedat gönder1 ay önce
    Bu yasa ne zaman onaylanıp yorurluge girecek
  • bilalbilal1 ay önce
    Askerlik düştümü
  • Leyla Leyla 1 ay önce
    İnşallah gerçekleşir de dua ederiz reise anneler eşler cocuk lar cok seviniriz
  • Kadir Kadir 1 ay önce
    Reis bir güzellikyapsevindiranneleri ve gençleri12 ay boşu boşunayazıkdegilmi
  • KadirKadir1 ay önce
    Şu bir gerçekzenginisevindir15 milyar fakire git 12 ay askerlikyapadalet miyaen doğrusu 9 ay12 aybir anneyigözüyaşlıbekletmek demek yazıkdegilmicumhurbaşkanim
  • YasinYasin1 ay önce
    Bencede degissinyatip kalkip recep tayip erdogansayin baskanimiza dua ederiz
  • AylaAyla1 ay önce
    Çok güzel bir sistem Allah razı olsun inşallah gerçekleşir en kısa zamanda
  • HülyaHülya2 ay önce
    Yeni askerlik sistemi kabul edilirse ki inşallah edilir şu an askerlik yapan evlatlarımıza yansırmı
  • AhmetAhmet2 ay önce
    Ben yaklasik 1 yil evliyim 1 tane cocugum var ailemi trafik kazasinda kaybettim esimin ailesininde maddi durumu yok esime bakacak durumlari yok kirada oturuyorum ve askerligim geldi gitmek zorundayim zorunlu 3 ay askerligin kararinin erken verirmesini arz ederim
  • Leyla Leyla 2 ay önce
    İnşallah gerçekleşir de dua ederiz reise anneler eşler cocuk lar cok seviniriz
  • Leyla Leyla 2 ay önce
  • EmrullahEmrullah2 ay önce
    Bencede olması geren birşey. Yeni sistem demek her geçen gün yep yeni bir türkiye demek bu zaten bizi güçlü kılan...
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