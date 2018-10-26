12 ay askerlik 6 aya mı düşecek? | Askerlik süresi eşitlenecek mi? | Tek tip askerlik nedir? 

Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte askerlik süresinin kısalacağı beklentileri gündeme geldi. Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalarda sona gelindi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki yeni askerlik sisteminde askerlik süresi 9 aya mı düşecek? Tek tik askerlik mi geliyor? 3 ay asker olan biri terhis olacak mı? İşte askerlik süresine ilişkin son dakika bilgileri…

Askerlik kısalıyor son dakika 12 ay askerlik süresi 9 aya düşmesi bekleniyor. Kısa dönem askerlik kalkmasıyla birlikte tek tip askerlik geleceği konuşulan konular arasında yer almakta. Vatandaşlar yeni askerlik sisteminin bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” diye anlattığı yeni askerlik sisteminin detaylarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.

“Çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız. İfadesini kullandı.

Uzman erbaşların astsubaylığa geçişleri

Gençlerin merakla beklediği kalıcı bedelli sürecinin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini vurgulayan Akar "Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş konusunda hem kontenjanlar hem geçiş oranları yükseltildi." açıklamasında bulundu.

Tek tip askerlik kalkacak mı? 12 ay askerlik süresi 9 aya mı düşecek?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor.

Askerlik görevini kamu hizmeti olarak da yerine getirilecek

Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da zorunlu askerliğin formüle edile edilerek askerlik sürelerinin eşitlenmesinin uzun vadeli bir proje olduğunu söyledi.