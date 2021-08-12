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Korona Virüs 12 Ağustos korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi korona oldu?
Korona Virüs

12 Ağustos korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi korona oldu?

Sağlık Bakanlığı her akşam günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona salgınına ilişkin aşı çalışmalarında sona gelinirken, dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında artış söz konusu. Peki, 12 Ağustos korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi korona oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 21:10:00 -
12 Ağustos korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi korona oldu?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 12 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten kaç kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı kaç oldu? İşte merak edilen haberin devamı…

12 Ağustos korona virüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi korona oldu?

 

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281.535 Kovid-19 testi yapıldı, 22.261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15.685 oldu.

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