11’inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti .

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çalıştığı inşaatta asansörle yukarıya inşaat malzemesi çekerken dengesini kaybederek 11’inci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Olay, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Nafi Dişli, asansörle yukarıya inşaat malzemesi çekerken dengesini kaybederek 11’inci kattan aşağıya düştü. İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından işçiyi ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. İnşaat işçisi Dişli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nafi Dişli’nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumdaki otopsinin ardından, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Yukarı Öcüklü Mahallesi’nde defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

İnşaat işçisi Nafi Dişli’nin 3 gün önce askerlik muayenesini yaptırdığı öğrenildi.

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