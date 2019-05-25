118 yıldır birlikte iftar açıyorlar

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde Açmabaşı Mahallesi sakinleri, 118 yıldır ramazan ayı boyunca oruçlarını aynı iftar sofrasında açıyor. İlçeye bağlı 250 haneli mahallede, 118 yıl önce köye gelen imama her ailenin bir gün yemek getirmesiyle başlayan iyilik hareketi, evine yetişemeyen esnaf, yolcu ve diğer köylülerin dahil olmasıyla geleneksel hale dönüştü. Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, "Her bir hane iftar veriyor. Bu iftarda ilçemizden, ilimizden misafirler, davetliler bir araya geliyor, iftarını yapıyor, ramazan coşkusunu birlikte yaşıyorlar" derken, gönüllü iftar veren mahalle sakini Şaban Muslu da, "Bu geleneği var olduğumuz sürece gelecek nesillere alıştırmak kaydıyla devam ettirme arzusundayız" diye konuştu.