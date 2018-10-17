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Nüfus müdürlüğü 1170 memur alımı 2018 iş başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus Müdürlüklerine toplamda bin 170 nüfus memurunun alınacağını duyurdu. Bakan Soylu’nun nüfus memuru alınacak açıklanasından sonra nüfus memurluğu için iş başvurusu nasıl yapılır? Nüfus memuru başvuru şartları nedir ve başvurular nasıl ve nereden yapılacak? soruları araştırılan konular arasında oldu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:32
Nüfus müdürlüğü 1170 memur alımı 2018 iş başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus Müdürlüklerine toplamda bin 170 nüfus memurunun alınacağını duyurdu. Bakan Soylu’nun nüfus memuru alınacak açıklanasından sonra nüfus memurluğu için iş başvurusu nasıl yapılır? Nüfus memuru başvuru şartları nedir ve başvurular nasıl ve nereden yapılacak? soruları araştırılan konular arasında oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı (AA) Editör Programına konuk oldu. Bakan soylu burada yaptığı konuşmada, "Bin 170 nüfus memuru alıyoruz, bir ay içerisinde de başlarlar." diye konuştu.

Nüfus memuru alım başvuru şartları nedir? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen toplam 1117 adet sözleşmeli "Büro Personeli" pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- En az ön lisans mezunu olmak,

3- 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 12:32
  1. Nüfus Müdürlüğü 15 Memur Personel Alım Başvuruları Başladı! Nasıl Başvurabilirim?
  2. Bin 170 nüfus memuru alınacak
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