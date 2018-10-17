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1170 nüfus memuru alınacak Nüfus memur alım başvuruları ve başvuru şartları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin 170 nüfus memurunun alınacağını açıkladı. Soylu 1170 nüfus memuru alım başvurularının ise 1 ay içerisinde başlayacağını duyurdu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:00
1170 nüfus memuru alınacak Nüfus memur alım başvuruları ve başvuru şartları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin 170 nüfus memurunun alınacağını açıkladı. Soylu 1170 nüfus memuru alım başvurularının ise 1 ay içerisinde başlayacağını duyurdu.

AA Editör Masası'na konuk olan ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sondakika nüfus memurluğuna personel alımının yapılacağını duyurdu. Soylu 1170 nüfus memuru alım başvurularının ise 1 ay içerisinde başlayacağını duyurdu.

5 bin polisi trafiğe vereceğiz

"285 motosikleti trafiğe veriyoruz." diyen Soylu, "bu sene 5 bin polisi trafiğe vereceğiz, yıllardan beri artmıyordu. Şu anda 2 bin 800'ünü tamamladık, eğitimleri de bitti." şeklinde konuştu. Soylu, "2017'de Ankara'da günde 30 hırsızlık oluyordu, şimdi 10 hırsızlık oluyor. Bunda bekçilerimizin de büyük rolü var. Bin 170 nüfus memuru alıyoruz, bir ay içerisinde de başlarlar." ifadesini kullandı. 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 12:00
  1. Ankara
  2. 1170 nüfus memuru alımı yapılacak!
  3. Nüfus memur alım başvuruları ne zaman başlayacak?

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