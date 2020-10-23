117 bin 198 test, 2 bin 102 yeni hasta, 71 vefat

Ağır hasta sayısı bin 599, taburcu sayısı ise bin 581 olarak açıklandı. Son verilere göre toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267’ye, iyileşen sayısı 310 bin 27’ye, toplam vefat sayısı ise 9 bin 584’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Tedbirlerle mücadeleye destek verin” dedi.