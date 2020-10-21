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Korona Virüs 116 bin 565 test, bin 894 yeni vaka, 74 can kaybı
Korona Virüs

116 bin 565 test, bin 894 yeni vaka, 74 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:55:00 -
116 bin 565 test, bin 894 yeni vaka, 74 can kaybı

Ağır hasta sayısı 1545 oldu, son 24 saatte 1512 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 306 bin 939’a yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126’ya toplam vefat sayısı ise 9 bin 445’e yükseldi. Bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz” dedi.

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