116 bin 565 test, bin 894 yeni vaka, 74 can kaybı
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1545 oldu, son 24 saatte 1512 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 306 bin 939’a yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126’ya toplam vefat sayısı ise 9 bin 445’e yükseldi. Bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz” dedi.