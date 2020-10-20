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Korona Virüs 116 bin 249 test, bin 958 yeni vaka, 75 can kaybı
Korona Virüs

116 bin 249 test, bin 958 yeni vaka, 75 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre dün Türkiye genelinde 116 bin 249 kişiye koronavirüs testi yapıldı, bin 958 yeni vaka teşhisi konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:29:00 -
116 bin 249 test, bin 958 yeni vaka, 75 can kaybı

75 kişinin daha vefat etmesiyle toplam can kaybı 9 bin 371’e, bin 424 kişinin daha taburcu edilmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 349 bin 519’a yükseldi. Tedavi gören ağır hasta sayısı bin 447 olarak açıklanırken Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde %65.2 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak sağlayabiliriz” dedi.

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