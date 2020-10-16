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Korona Virüs 116 bin 103 test, bin 693 vaka, 66 vefat
Korona Virüs

116 bin 103 test, bin 693 vaka, 66 vefat

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde son 24 saatte 116 bin 103 test yapıldığını ve bin 693 pozitif vaka teşhis edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:56:00 -
116 bin 103 test, bin 693 vaka, 66 vefat

66 kişinin vefat etmesiyle toplam can kaybı 9 bin 80’e çıkarken, bin 311 hastanın iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı da 299 bin 679’a yükseldi.

Bin 408 hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilirken, yatak doluluk oranının yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65.4, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 32.7 olarak açıklandı.

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