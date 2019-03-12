11,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı Samsun’da hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

Samsun’da hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "çocuğun nicelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.T.’yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.T., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.