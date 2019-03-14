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"115 üniversitemizi eğitim, öğretim ve araştırma anlamında değerlendirdik"

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas:- "Şu ana kadar 115 üniversitemizi eğitim, öğretim ve araştırma anlamında değerlendirdik. Bu sene de 45 üniversiteyi değerlendirerek haziran ayına kadar mezun veren tüm üniversitelerimizin dış değerlendirmelerini tamamlamış olacağız"

14 Mart 2019 Perşembe 19:29
"115 üniversitemizi eğitim, öğretim ve araştırma anlamında değerlendirdik"

BATMAN (AA) - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Şu ana kadar 115 üniversitemizi eğitim, öğretim ve araştırma anlamında değerlendirdik. Bu sene de 45 üniversiteyi değerlendirerek haziran ayına kadar mezun veren tüm üniversitelerimizin dış değerlendirmelerini tamamlamış olacağız." dedi.

YÖKAK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 üniversitenin rektörlerinin katılımıyla Batman'da toplandı.

Batman Üniversitesinin konferans salonundaki toplantıda konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, üniversitelerden beklentilerinin kaliteli eğitim olduğunu söyledi.

Üniversitelerin dünya ölçeğinde standartlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"İnsanları yeni baştan bilgiler üzerine bir programla ölçme şansımız yok. Bir makine mühendisinin, benim açımdan makine mühendisi adına bana referans olması lazım. Bu konuda bence üniversitelerimizde problem var. Bir standart tutturmak çok önemli. Bu standart dünya ölçeğinde bir standart olursa kesinlikle başarılı olunur ve işlerimize de yansır. 'Daha çok mezun verelim, okullarımız boş kalmasın.' duygusu çok doğru değil. Başaramayan kendi bilir, elenmelidir.

Bir yerde bu sistem yoksa orada başarıdan söz edilemez. Belli bir kalitede eğitimi verelim, bu eğitimi alan mezun olur, alamayan kusura bakmasın. Bunu sağlayamazsak zor durumda kalırız."

- "Üniversitelerimizin dış değerlendirmesini yapıyoruz"

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da bağımsız bir kalite kurulu olduklarını söyledi.

Elmas, "Üniversitelerimizin dış değerlendirmesini yapıyoruz. Şu ana kadar 115 üniversitemizi eğitim, öğretim ve araştırma anlamında değerlendirdik. Bu sene de 45 üniversiteyi değerlendirerek haziran ayına kadar mezun veren tüm üniversitelerimizin dış değerlendirmelerini tamamlamış olacağız. Buraya gelme nedenimiz de bu değerlendirme kapsamındadır." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin rektör ve temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirten Elmas, şunları kaydetti:

"Bu yıl tüm üniversitelere bir mentor tayin ettik. Kalite süreçlerini takip edecek, aynı zamanda rektörlerimizle de çalışacaklar. Böylece üniversitelerin kendilerini tanıtacak raporlarını çok iyi hazırlamak, saha ziyaretlerinin de buna uygun olarak geçmesini ve değerlendirme raporlarının tüm üniversitelerimiz için sağlıklı ve gerçek verilere dayanmasını istiyoruz. Buralara gelelim ki sahalardaki durumu da görelim istedik."

Prof. Dr. Elmas, yarın Siirt'te, daha sonra da Şırnak ve Erzurum'da toplantılar düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da "Kalite Kurulu Başkanımız bizleri ve çalışmalarımızı yerinde gördü. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin üniversiteleri için faydalı bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:29
  1. Batman
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