115 kök Hint keneviri ele geçirildi Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından 115 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Hint keneviri alanlarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda kent merkezinde maloz ve toprak yığınlarının bulunduğu açık alanda; 115 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak “İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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