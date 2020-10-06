115 bin 632 test, bin 603 yeni vaka, 57 can kaybı

Bugüne kadar 10 milyon 931 bin 917 test yapılırken, toplam 326 bin 46 kişiye teşhis konuldu. 57 kişinin vefat etmesiyle toplam can kaybı 8 bin 498’e yükselirken, bin 320 hastanın tedavisi yapılarak taburcu edildi. Böylece iyileşen hasta sayısı 286 bin 370 oldu. Halen yoğun bakımda bin 412 hasta tedavi görüyor.