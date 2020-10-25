113 bin 427 test, 2 bin 91 yeni hasta, 69 vefat

Ağır hasta sayısı bin 699, taburcu sayısı ise bin 573 olarak açıklandı. Son verilere göre toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673’e, iyileşen sayısı 359 bin 784’e toplam vefat sayısı ise 9 bin 727’ye yükseldi. Ağır hasta sayısının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastaların tedavisi, özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim” dedi.