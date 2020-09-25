113 bin 317 test, bin 721 yeni vaka, 74 can kaybı
Türkiye genelinde son 24 saatte 113 bin 317 kişiye koronavirüs testi yapıldı, bin 721 kişiye daha yeni pozitif vaka tanısı konuldu.
74 kişinin vefat etmesiyle toplam can kaybı 7 bin 785’e, bin 241 kişinin daha taburcu edilmesiyle de toplam iyileşen hasta sayısı 271 bin 964’e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısının bin 573’e ulaştığını açıklayan Sağlık bakanı Fahrettin Koca “Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım” dedi.