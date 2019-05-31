112 personelinden sürpriz evlilik teklifi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Kemal Kanat, Aşıklar tepesi olarak bilinen bölgede kendisi gibi 112’de paramedik olarak görev yapan kız arkadaşı Cansu Saygılı’ya sürpriz bir evlenme teklifi hazırladı.

Sungurlu’da acil tıp teknisyeni olarak çalışan Kemal Kanat, arkadaşlarının da yardımıyla hazırladığı program öncesinde Çorum İl Ambulans Servisi Başhekimi Esme Pehlivan’nın da katıldığı iftar programı esnasında ailesini misafirliğe bırakmak için gruptan ayrıldı. Bir müddet sonra olaydan habersiz bir şekilde kendisini arayan kız arkadaşına kuzeninin yaralandığını ve kendisinin de olay yerine geçtiğini söyleyen Kanat telefonu kapattı. Yemekte beraber oldukları arkadaşlarının özel aracıyla tarif edilen bölgeye giden Saygılı, burada hayatının şokunu yaşadı. Gecenin karanlığı bir anda yanan ışıklar, meşaleler, konfetilerle aydınlandı. Olayın şokunu atlatamayan Saygılı’ya, Kanat "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açarak evlilik teklifinde bulundu.

"Benimle evlenir misin?" diyerek evlenme teklifinde bulunan Kanat, Cansu Saygılı’nın "Evet" cevabının ardından yüzüğü Saygılı’nın parmağına taktı. Çok heyecanlı oldukları her halinden belli olan genç çift arkadaşları ve akrabalarıyla ’Benimle evlenir misin?’ pankartının önünde selfie çektirerek geceyi sonlandırdı.