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112 metre boyunda! Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna bağlı 112 metre boyundaki savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:18
112 metre boyunda! Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Rus Donanması’na ait 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.

Sahil güvenlik botu refakat etti

Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna bağlı 112 metre boyundaki 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ adlı Rus savaş gemisi, saat 16.35 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Güvertesinde can kurtaran yelekli personelin görev yaptığı gemiye Çanakkale Boğazı’ndan geçişi esnasında sahil güvenlik botu refakat etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:18
  1. Rus Donanması
  2. Caesar Kunikov
  3. Çanakkale Boğazı
  4. Marmara Denizi
  5. Rus savaş gemisi

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