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112 helikopteri 53 yaşındaki hasta için havalandı

Zongudak’ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ne bağlı hava ambulansı, 53 yaşındaki solunum hastası için havalandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:39
112 helikopteri 53 yaşındaki hasta için havalandı

Zongudak’ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ne bağlı hava ambulansı, 53 yaşındaki solunum hastası için havalandı.


Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 6 aydır tedavi gören Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nde tedavi gören 53 yaşındaki Mustafa Uzunay için 112 helikopteri havalandı. 6 ay boyunca solunum rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Uzunay, ileri işlem ve tedavi amacıyla Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon bölümü tarafından kabul edildi. 112 helikopteri hastayı almak için Kozlu Şehir Stadı’na iniş gerçekleştirdi. Ambulans ile getirilen hasta sedye yardımıyla helikoptere taşındı. İtfaiye polis ekipleri de statta hazır bekletildi. Havalanan helikopter Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:39
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