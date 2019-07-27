112 görevlisinin tesellisi yürekleri rahatlattı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:30
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı. Hastaneye getirilen yaralının yakınını 112 görevlisi, "Korkmayın bir şeyi yok" diyerek teselli etti.
Şahin Mahallesi yolu üzeri Kürtüllü sapağı mevkiinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada tarlaya savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hüseyin K.’yi yakınları karşıladı.
Acil servise alınan Hüseyin K.’nin yakınlarını 112 görevlisi, "Korkmayın, bir şeyi yok" diyerek teselli etmesi herkesin içini rahatlattı.
YORUM YAZ