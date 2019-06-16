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112 ekipleri Tosya sokaklarında yaralı aradı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından 112 ekipleri sokaklarda yaralıyı aradı.

16 Haziran 2019 Pazar 17:09
112 ekipleri Tosya sokaklarında yaralı aradı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından 112 ekipleri sokaklarda yaralıyı aradı.


Edinilen bilgiye göre; Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanında kavşaktan geçen motosiklet iddiaya göre başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü korkarak olay yerinden kaçtı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilçe sokaklarında yaralı sürücüyü aradı.


Ara sokakta bulunan yaralı sürücü ikna edilerek Tosya Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:09
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