THY - Kastamonu
0553 313 94 23

112 çalışanları kaza yapanı görünce şok oldular!

Artvin'in Hopa ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı 28 yaşındaki Tuğba Yıldırım, ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 14:11
112 çalışanları kaza yapanı görünce şok oldular!

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Hopa'da Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlçede 112 Acil Sağlık çalışanı Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:11
  1. Rize
  2. Artvin
  3. Hopa
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılacak?
    1. 2018 bedelli askerlik ücreti hangi..
    2. Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü!
    3. Hulusi Akar: Hüznünü yaşıyorum
    4. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri..
    5. Kekiğin faydaları nelerdir?
    6. Bedelli askerlik başvuruları 2018 ne..
    7. Bedeli askerlik torba yasada! Bedelli..
    8. Bedelli askerlikte yaş ve ücret son..
    9. Bedelli askerlikte detaylar açıklandı
    10. Kan donduran sözler: Çocukları..
    11. 112 çalışanları kaza yapanı görünce..
    12. THY kariyer ilanları 2018
    13. Adnan Oktar operasyonundan iğrenç..
    14. YÖK son dakika 5. YÖKDİL sınavı ne..
    15. Mahallenin kedileri muhtarın yolunu..
    16. Kılıçdaroğlu alçak pankarta sahip çıktı
    17. Yine ortaya çıktı! Türkiye'yi hedefe..
    18. YÖKDİL sınavının tarihi açıklandı
    19. Manisa Akgedik TOKİ emekli engelli alt..
    20. Anadolu takımına şok: Taraftarlar..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş