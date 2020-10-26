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Korona Virüs 112 bin test, 72 vefat 2017 yeni virüs vakası
Korona Virüs

112 bin test, 72 vefat 2017 yeni virüs vakası

Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapılırken, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:26:00 -
112 bin test, 72 vefat 2017 yeni virüs vakası

Ağır hasta sayısının 1744 olduğu açıklanırken, 1297 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390’a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır” açıklamasında bulundu.

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