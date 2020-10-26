112 bin test, 72 vefat 2017 yeni virüs vakası

Ağır hasta sayısının 1744 olduğu açıklanırken, 1297 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390’a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır” açıklamasında bulundu.