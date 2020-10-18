112 bin 131 test, bin 723 yeni vaka, 71 vefat!

Açıklanan günlük koronavirüs rakamlarına göre 71 kişinin daha vefat etmesiyle toplam can kaybı 9 bin 224’e, bin 401 hastanın daha iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı ise 302 bin 499’a yükseldi. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65.4 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısının bin 428 olduğunu belirterek, “Ağır hasta sayısını ve yeni vaka sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız” dedi.