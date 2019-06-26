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112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında sona gelindi

Vali Ali Hamza Pehlivan, inşaatında sona gelinen 112 Acil Çağrı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:27
112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında sona gelindi

Vali Ali Hamza Pehlivan, inşaatında sona gelinen 112 Acil Çağrı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.


İçişleri Bakanlığı tarafından 112 Acil Sağlık, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ile 110 İtfaiye gibi acil çağrıların tek çatı altında toplanmasına yönelik olarak bütün illerde hayata geçirilmekte olan ve bünyesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)’in de yer aldığı 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. Projede inşaat çalışmalarının ardından iç donanım ihalesi gerçekleştirilecek. Yılsonuna kadar tam kapasite ile faaliyete geçmesi planlanan merkezde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkilileri ile kontrolör hizmetini yürüten Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Mühendislerinden bilgiler aldı.


Vali Pehlivan inşaat alanını dolaşarak kendisine eşlik eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu ile tespit ve değerlendirmelerde bulundu.


Vali Pehlivan, çalışmaların aynı hassasiyetle devam ettirilerek sonuçlandırılmasına yönelik olarak ilgililere gerekli talimatları verdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 00:27
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