112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Kordinasyon Toplantısı Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantıda Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ile ilgililer katıldı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Bahadır,112 Acil Çağrı Merkezinin ve GAMER Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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