0553 313 94 23

110 yaşında asırlık çınar

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan, yaşı Cumhuriyet’in kuruluşundan daha eski olan 110 yaşındaki Fatma Durmaz, sempatik tavırlarıyla evde bakım hizmeti aldığı sağlık personelinin ilgi odağı oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
110 yaşında asırlık çınar

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan, yaşı Cumhuriyet’in kuruluşundan daha eski olan 110 yaşındaki Fatma Durmaz, sempatik tavırlarıyla evde bakım hizmeti aldığı sağlık personelinin ilgi odağı oldu.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 110 yaşındaki Fatma Durmaz, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ekibinin en yaşlı hastası. Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi’nde 65 yaşındaki yeğeni Fatma Kurnaz ile birlikte yaşayan Fatma Durmaz, Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık ve bakım hizmetinden faydalanıyor. Kendisine 15 günde bir bakım hizmeti vermeye gelen yaşlı bakım teknikerleri ile büyükanne-torun ilişkisi kuran Fatma Teyze, her gün personellerin yolunu gözlüyor. Güler yüzleri, özverili çalışmaları ve verdikleri güvenle sevgisini kazanan teknikerleri artık aileden biri olarak gören Fatma Teyze, yaklaşık 1.5 yıldır bakım hizmeti alıyor. Fatma Durmaz, bakım ekibini her seferinde sarılıp öperek ve dualarla uğurluyor.



Yeğeni de bakım hizmeti alıyor


Yaşından dolayı sadece yürüteç desteği ile yürüyebilen Fatma Teyze’nin yeğeniFatma Kurnaz da Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık ve bakım hizmetlerindenfaydalanıyor. Kişisel bakımı yapılan Durmaz’a ekipler banyo yaptırıyor, tırnaklarını ve saçlarını kesiyor. Her ziyaretin ardından personellerin bir sonraki gelecekleri günü bekleyen Fatma Teyze, adeta onların yolunu gözlüyor. Fatma Durmaz’ın evi iki ayda bir belediye temizlik ekipleri tarafından temizleniyor.



Bakım hizmetlerinden memnunlar


Aldıkları bakım hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını dile getiren 65 yaşındaki yeğeni Fatma Kurnaz, “Geliyorlar, yıkıyorlar, tırnaklarını kesip, kıyafetlerine kadar giydiriyorlar. Fatma Halamın ağrıyan bir yeri yok, yaşlılıktan dolayı böyle. Akşamdan yatıyor, sabaha kadar uyuyor. Bir yeri ağrısa yatamaz. Herhangi bir sorunu yok. Benim de ayaklarım sakat. Bakıcıya başvurduk, rapor da yüksekti. Kabul etmediler. Ben de bu halimle ancak bakıyorum. Fatma Halam 110 yaşını geçti. Daha da ne kadar yaşar Allah bilir” dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Bakım elemanı Salim Temur ise Fatma Teyze’nin bugüne kadar gördüğü en yaşlı hasta olduğunu söyledi. Onunla sürekli geçmiş hakkında sohbet ettiklerini belirten Temur, "Bundan 40 yıl öncesi hakkında konuşuyoruz. Yaşlandıkça çocuklaşıyorlar ve bizler de çocuk gibi konuşmak zorunda kalıyoruz. Bir hafta geçirdikten sonra bizi beklemeye başlıyor. Kim gelse ‘yıkayıcılar mı geldi, banyocular mı geldi, bize bakmaya mı geldiler’ diye kapıda bekliyor. Çünkü ‘gelenim gidenim yok’ diyor. ‘Kimsem olmadığı için sizi görünce mutlu oluyorum’ diyor ve biz de rutin olarak geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti
    1. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    2. ER-VAK’tan Karayazı’ya çıkarma
    3. Edremit Kent Konseyi’nden, Kaymakam..
    4. Bu yöntem şeytanın aklına gelmez
    5. İstanbul'da hava destekli operasyon!
    6. AP’nin yeni başkanı Sassoli oldu
    7. Çan Belediye Başkanı Öz’den..
    8. Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan..
    9. Adliyeye uyuşturucu sokmak isteyen..
    10. İsrail'de erken seçimlerin iptaline..
    11. Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar!..
    12. G-20'Yİ hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir..
    13. Turizmciler ulaşımı konuştu
    14. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    15. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    16. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    17. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    18. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    19. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    20. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    21. İBB’de 3 yeni atama!
    22. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    23. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    24. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    25. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    26. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    27. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    28. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    29. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    30. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz