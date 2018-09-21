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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ yapılanmasına 110 gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanması soruşturmasında tamamı muvazzaf 110 asker için gözaltı kararı verildi.

21 Eylül 2018 Cuma 09:47
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ yapılanmasına 110 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 110 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınanlardan 5'i pilot ve hepsi aktif görevde.

Bu arada 110 şüpheliden 85'i, 16 ildeki operasyonlarda gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 09:47
  1. Hava Kuvvetleri
  2. FETÖ
  3. Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanması
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

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