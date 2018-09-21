Hava Kuvvetleri'nde FETÖ yapılanmasına 110 gözaltı kararı
Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanması soruşturmasında tamamı muvazzaf 110 asker için gözaltı kararı verildi.21 Eylül 2018 Cuma 09:47
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 110 asker hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltına alınanlardan 5'i pilot ve hepsi aktif görevde.
Bu arada 110 şüpheliden 85'i, 16 ildeki operasyonlarda gözaltına alındı.
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