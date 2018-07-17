11. yılına hızlı hazırlanıyor

Kuruluşundan bu yana üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri ile başarıdan başarıya koştuğunu söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, ‘’Hasan Kalyoncu Üniversitesinden mezun olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu kalbinde hissedecek her adayı tanıtım günlerimizde bekliyoruz” mesajını verdi. HKÜ bünyesinde; Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu yer alıyor.