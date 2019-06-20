11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı Batman’da 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Batman’da 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan H.Y. isimli bir şahsın yakalaması için çalışma başlattı. Konu ile ilgili Emniyet’ten yapılan açıklamada, "Ekiplerimizce uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde aranan şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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