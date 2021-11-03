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Korona Virüs 11 yaşındaki Yiğit, Koronayı atlattığı gün kalp krizi geçirip öldü
Korona Virüs

11 yaşındaki Yiğit, Koronayı atlattığı gün kalp krizi geçirip öldü

Kahreden olay Samsun'da yaşandı. 12 gündür koronavirüs tedavisi gören 11 yaşındaki Yiğit, tedavisinin bittiği gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 15:22:00 -
11 yaşındaki Yiğit, Koronayı atlattığı gün kalp krizi geçirip öldü

Koronavirüs sürecinde artış gösteren ve çok genç yaşlara inen kalp krizi, bu defa da 11 yaşındaki beşinci sınıf öğrencisi Yusuf'un canına mal oldu. Covid-19 sebebiyle 12 gün boyunca tedavi gören Yiğit, taburcu olup eve döndüğünde kalp krizi geçirerek öldü. Talihsiz çocuğun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hipertansiyon hastalığı olduğu öğrenildi

11 yaşındaki Yiğit'in, kalbi ile akciğeri arasındaki damarlarda pulmoner hipertansiyon hastalığı olduğu öğrenildi.
Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yiğit Benzer, korona virüse yakalanmasının ardından sağlık durumu kötüye gidince hastaneye kaldırıldı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 12 gün tedavi olan Yiğit Benzer, tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Taburcu olduğu gün evinde rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren Benzer, tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yiğit Benzer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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