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11 yaşındaki çocuğu ve babasını öldüren çobana ağırlaştırılmış müebbet cezası

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 35 yaşındaki bir baba ve 11 yaşındaki oğlunu öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan çobana 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez de müebbet hapis cezası verildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
11 yaşındaki çocuğu ve babasını öldüren çobana ağırlaştırılmış müebbet cezası

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 35 yaşındaki bir baba ve 11 yaşındaki oğlunu öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan çobana 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez de müebbet hapis cezası verildi. Öldürülen 11 yaşındaki çocuğun dedesi ve babaannesi sanığın yüzüne tükürerek, "11 yaşındaki yavruya kurşun mu sıkılır?" diyerek tepki gösterdi.


6 Nisan’da Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri park halinde bulunan 38 VN 274 plakalı aracı incelerken içinde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 35 yaşındaki baba B.A. ve 11 yaşındaki oğlu Y.C.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda B.A. ve 12 yaşındaki oğlunun av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili çoban S.S. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık S.S. ile şikayetçiler öldürülen Y.C.A.’nın babaannesi E.G. (72) ile dedesi Y.A. (72) ve avukatlar hazır bulundu.



Sanığın yüzüne tükürdüler


Tutuklu sanık S.S., jandarma tarafından duruşma salonuna getirilip, sanık koltuğuna oturtulduğu sırada, öldürülen 11 yaşındaki çocuğun dedesi ve babaannesi, sanığın yanından geçerken yüzüne tükürerek, "11 yaşındaki yavruya kurşun mu sıkılır?" diyerek tepki gösterdiler.



Savcı mütalaasını verdi


Savcı verdiği mütalaasında, öldürülen B.A. ve ağabeyi Ö.A. ile sanık S.S. arasında daha önceleri husumet bulunduğu, olay tarihinde koyunları sulatan sanık S.S., B.A.’nın aracı ile oradan geçeceği öğrenerek, araç içerisindeki B.A.’yı ve 11 yaşındaki Y.C.A.’yı yakın mesafeden yanında bulundurduğu tüfek ile öldürdü. Sanığın teslim ettiği tüfek ile cinayetin işlendiği, sanığın parmak izlerinde atış artıklarının tespit edildiği öğrenildi. Sanığa maktul B.A.’ya yönelik TCK 81/1 maddesi gereğince ‘kasten adam öldürme’ suçundan, maktul Y.C.A.’ya yönelik TCK 82/1-e maddesi gereğince ‘Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını, sabıkası olan sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.



Sanık: “Ben garip bir çobanım”


Köyde çobanlık yapan 38 yaşındaki tutuklu sanık S.S., “Dağda ben çobanlık görevimi yapıyordum, benim suçum günahım yok. Önce Allah’a sonra siz büyüklerime güveniyorum. Ben garip bir çobanım” dedi.



Sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulanmadı


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.S.’ye, öldürdüğü 11 yaşındaki Y.C.A.’ya yönelik ‘Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, öldürdüğü 35 yaşındaki B.A.’ya yönelik ‘kasten adam öldürme’ suçundan ise müebbet hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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