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11 yaşında dehşeti anlattı, annesi şikayetten vazgeçince...

11 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından başlayan yargı sürecinde yaşananlar, hukukçular arasında görüş ayrılığına neden oldu. Tartışmaya son noktayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu koydu.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:05
11 yaşında dehşeti anlattı, annesi şikayetten vazgeçince...

Yargıtay, 11 yaşında cinsel istismara uğrayan çocuğa atanan CMK avukatının, beraat eden sanık hakkındaki temyiz talebini, annesinin sanıktan şikayetçi olmaması nedeniyle kabul etmedi. Dairenin bu kararına, karşı oy yazıldı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, "annenin şikayetten vazgeçmesi, çocuğa atanan zorunlu avukatın davaya katılma veya temyiz hakkını kullanmasına engel olmaz" gerekçesiyle karara itiraz etti.

Hukuki tartışmaya son noktayı koyan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, çocuğun kanuni temsilcisi annesinin sanıktan şikayetçi olmadığını beyan edip davaya katılmaması karşısında, CMK uyarınca barodan görevlendirilen avukatın çocuk adına davaya katılmayı isteme hakkı bulunmadığına hükmetti. Anne ile zorunlu avukatın beyanlarının çelişmesi halinde annenin beyanlarına üstünlük sağlanması gerektiği belirtilerek, mağdurun menfaati ile annenin çatışması durumunda ise küçüğe kayyum atanması gerektiğine karar verildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:05
  1. Yargıtay
  2. cinsel istismar

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