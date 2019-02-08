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11 üniversiteye rektör atanacak

Yükseköğretim Kurulunca, aralarında Galatasaray ve İstanbul Üniversitelerinin de bulunduğu 11 üniversiteye rektör atanacağı bildirildi- YÖK tarafından yayımlanan başvuru ilanına göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 22 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek

08 Şubat 2019 Cuma 17:59
11 üniversiteye rektör atanacak

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 11 üniversiteye rektör atanacağı bildirildi.

YÖK'ün internet sitesinde 11 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

Buna göre Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 22 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular bizzat veya posta ile yapılabileceği gibi, "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

Adaylar başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan, "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:59
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