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"11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" sahiplerini buldu

"Ulusal Profesyonel Kategori"sinde Rıdvan Karaman, "Uluslararası Kategori"de Alessandro Cassigoli ve Casey Kauffman, "Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi"nde ise Uğur Ersöz ve Nusret Oğuzhan Yıldız büyük ödüle hak kazandı

30 Nisan 2019 Salı 00:57
"11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla bu yıl 11.'si düzenlenen "Uluslararası TRT Belgesel Günleri" sona erdi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törende, farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerini buldu.

Törende bir konuşma yapan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Buraya çıkıp ödül alırken bu sevinci yaşayan, duygulanan, teşekkür eden arkadaşların gözlerindeki sevinci mutluluğu ve heyecanı gördükçe ne kadar özel bir iş yapmış olduğumuzu daha iyi anlıyorum." dedi.i.

- 4 farklı kategoride 12 ödül

"11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri"nin "Ulusal Profesyonel Kategori"sinde "En İyi Film Ödülü"nü "Kimsesizler Oteli" adlı filmiyle Rıdvan Karaman, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü"nü "Dişçinin Korkusu" filmiyle Murat Erün, "Üçüncülük Ödülü"nü de "Diş Ağrısı" filmiyle Özer Kesemen aldı.

"Uluslararası Kategori"de de Alessandro Cassigoli ve Casey Kauffman, "Kelebek" adlı belgeseliyle "En İyi Film Ödülü"ne, Joost Vandebrug "Bruce Lee ve Haydut" belgesiyle "Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü'ne, Chris Martin "Son Anda" ve Luke Lorentzen "Gece Yarısı Ailesi" belgeseliyle "Üçüncülük Ödülü"ne layık görüldü.

"Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi"nde ise "Uçan Adam" belgeseliyle Uğur Ersöz ve Nusret Oğuzhan Yıldız'a "En İyi Film Ödülü", "Pembe Kimlik" adlı filmiyle Tolunay Tekmek'e "Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü" , "Biliyon Mu?" belgeseliyle Berriz Öz'e de "Marmara Üniversitesi Ödülü" takdim edildi.

Uluslararası, Ulusal Profesyonel ve Öğrenci Filmleri kategorilerinin yanı sıra bu sene henüz fikir aşamasında olan, yapımı tamamlanmamış projelerden üçüne "Proje Destek Yarışması" adı altında ödül verildi.

Bu ödüllerin sahipleri, "Adı Adile" filmiyle Asuman Ergüney, "Nietzsche'nin Mendili" filmiyle Feyzi Baran ve "Uzak" filmiyle Musa Ak oldu.

Gecede Ömer Faruk Tekbilek ve müzisyen arkadaşları konser verdi.

- "Evsiz insanların iç dünyalarına odaklanmayı amaçladık"

Tören sonunda AA muhabirine açıklamada bulunan "En İyi Film Ödülü"nün sahibi Rıdvan Karaman, Türkiye'de belgesel odaklı film festivali ve etkinliklerin az olduğuna dikkati çekerek, "TRT Belgesel Ödülleri"nin belgesel yapımcıları yönetmenleri ve meraklıları için büyük bir fırsat olduğunu aktardı.

"Uluslararası TRT Belgesel Günleri"nin sürekli belgeselin konuşulduğu ve bütün gündemi belgeselin oluşturduğu çok kapsamlı bir etkinlik olduğuna değinen Karaman, şunları belirtti:

"Filmimiz 'Kimsesizler Oteli', Ankara'da Opera Meydanı'nda kışın sokakta kalan evsiz ve kimsesizlerin barındırıldığı bir otel. Kış boyunca bu vatandaşların barınmasını sağlıyor. Yüz kadar kişi kalıyor. Evsizlikleri farklı farklı sebeplerden kaynaklanan insanlar var burada. Onlarla mümkün olduğunca konuştuk. Tabii bu her şeyden önce bir sosyal yardım projesi. Biz işin bu kısmından çok kişilerin iç dünyalarına odaklanmayı amaçladık. Çünkü çoğu zaman sokakta bir evsizi görüyoruz, belki yanından geçip gidiyoruz ama onların neler hissettiğini neler yaşadığını bilmiyoruz."

- 101 ülkeden başvuru yapıldı

TRT tarafından 2009'da başlatılan "Uluslararası TRT Belgesel Günleri"ne bu yıl 101 ülkeden bin 397'si uluslararası kategoride olmak üzere toplam bin 605 film başvurusu yapıldı.

Açılışı Ara Güler anısına, "İstanbul'un Gözü" belgeseliyle yapılan "Uluslararası TRT Belgesel Günleri"nde bu yıl "Birlik Olmak" mottosuna yer verildi.

Festival boyunca, 6 farklı salonda 80 belgesel film izleyici ve katılımcılarla buluştu.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 00:57
  1. belgesel
  2. CRR
  3. Ödül Töreni
  4. TRT

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