İSTANBUL (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) düzenlediği "11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri" başladı.

TRT radyo sanatçılarının müzik dinletisi ve festivalin tanıtım filminin gösterimiyle başlayan açılış töreni, CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, törende Türkiye'yi belgesel ve belgeselcilikle tanıştıran TRT'nin, belgesel alanındaki birikimini uluslararası belgesel günleri aracılığıyla sektöre de aktarmayı başardığını söyledi.

Belgeselciliğin gönül işi olduğunu belirten Yürekli, "TRT bu özverili işe kurulduğu günden beri gönül, emek ve imkan veriyor. Bugün açılışını yaptığımız TRT Belgesel günlerini 2009 yılından beri büyük bir emek ve özveriyle gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

"11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri"nin, dünya belgeselcilerinin buluşup düşünce ve kültür alışverişi yapabileceği değerli bir festival geleneği oluşturduğunu vurgulayan Yürekli, "Yarışma bölümünde bu yıl da birbirinden nitelikli belgesel sinema seçkisiyle karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belgesel günleri kapsamında 6 farklı salonda 80 belgesel filmin izleyici ve katılımcılarla buluşacağını anımsatan Yürekli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak üzerimizdeki 'dünyaya açılmış bir marka olma' sorumluluğunun gereklerini layıkıyla yerine getirmek için çabalıyoruz. Özellikle ve gururla belirtmek istiyorum ki bu yıl 11'incisini düzenlediğimiz 'Uluslararası TRT Belgesel Günleri'ne 101 ülkeden rekor bir sayıyla bin 397 film başvurusu yapıldı. Bunun çok büyük bir önemi var. Çünkü bu başvurular dünyanın içinde bulunduğu karmaşa ortamında Türkiye'ye olan güvenin hem dünyada hem de bölgede arttığının önemli bir göstergesi."

Yürekli, farklı ülkelerde yaşanan acı dolu insan hikayelerinin belgeselciler sayesinde tarihe kalıcı bir not olarak düşüldüğünü ifade ederek, "Biz TRT olarak farklı bir üslupla gerçekleri dile getiren tüm belgeselcilerle ve sektör insanlarıyla her zaman çalışmaya niyetli ve hazırız." diye konuştu.

Organizasyona destek veren kuruluşlara teşekkür eden ve Ara Güler'in hayatının anlatıldığı belgesel ile açılışın gerçekleştirileceğini anımsatan Yürekli, "Yaşama sevinci ve insanoğluna duyduğu tutkuyla hayret verici sayıda eser üreten 20. yüzyılın en önemli ve merak uyandıran kişilerinden biri olan Ara Güler'in portresini beğeneceğinizi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Belgeselin yapımcısı Ümran Safter ise Ara Güler'i saygı, sevgi ve özlemle andığını belirterek, "TRT yönetimine bu özel gösterimden dolayı çok teşekkür ederim. TRT Belgesel ödüllerinin tüm çalışanlarına ve tüm ekibime sonsuz teşekkürler. Herkese keyifli seyirler dilerim." şeklinde konuştu.

Daha sonra Ara Güler anısına hazırlanan kısa film ve yönetmenliğini Fatih Kaymak'ın, yapımcılığını Ümran Safter'in üstlendiği "İstanbul'un Gözü: Ara Güler'in Hayatı ve Fotoğrafları" belgeseli gösterildi.

TRT'nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla 2009 yılında başlattığı "Uluslararası TRT Belgesel Günleri" kapsamında özel seçkiler İstanbul'daki farklı salonlarda seyirciyle buluşacak.

Gösterim programı ve ayrıntılı bilginin "www.trtbelgesel.com" adresinde yer aldığı Belgesel Günleri, 29 Nisan'da kazananların açıklanacağı ödül töreniyle sona erecek.

Bu yıl 101 ülkeden bin 397'si uluslararası kategoride toplam bin 605 filmin başvuru yaptığı yarışmada, Ulusal Yarışma Profesyonel, Öğrenci Filmleri, Uluslararası Yarışma ve Proje Destek Yarışması kategorilerinde çeşitli ödüller verilecek.