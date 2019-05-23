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“11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü” başladı

Ondokuz Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (OMDAK) üyeleri ve dağcılar, "11.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:20
“11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü” başladı

Ondokuz Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (OMDAK) üyeleri ve dağcılar, "11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü"nün ilk adımlarını Samsun Valisi Osman Kaymak’ın elinden telsim aldıkları Türk bayrağı ile Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Tütün İskelesi’nden attı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Tütün İskelesi’nden başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, 19 Mayıs’ta Atatürk’ü temsilen Tütün İskelesi’nden karaya çıkartılan Türk bayrağının Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından gençlere verilmesiyle devam etti.



“Milli Mücadele ruhunun diri tutulması lazım”


Burada açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, Milli Mücadele’nin 100.yıl nedeniyle Samsun’un pek çok etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi. Yıl boyu devam edecek etkinliklerdeki amaçlarının 100 yıl Anadolu işgal altında. Umutlar tükenmiş ve büyük bir yokluk var. Mondros Mütarekesi gereği orduların terhis edilmesi düşman kuvvetlerinin emrine girilmesi istendi. Atatürk Anadolu’ya gelerek bunu kabul etmedi. Halkı örgütledi ve Milli Mücadele Samsun’dan başlatıldı. Bugün bizler hür, bağımsız bir Türkiye vatandaşı olarak hayatımızı sürdürüyorsak, uluslararası arenada güçlü bir devlet olarak yolumuza devam ediyorsak bunu Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlere borçluyuz. 100. yıl önceki Milli Mücadele ruhunun diri tutulması lazım” dedi.


Vali Kaymak ayrıca, yürüyüşü gerçekleştirecek dağcıları da tebrik etti.



Kurtuluş Yolu güzergahı takip edilecek


Vali Kaymak’ın konuşmasının ardından Türk bayrağını teslim alan dağcılar, 50 kilometrelik Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü’ne başladı. 81 ilde dağcıların davet edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Dağcılık İl Temsilcisi sporcularının katılımıyla başlayan yürüyüş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün takip ettiği Kurtuluş Yolu güzergahı takip edilecek. Yürüyüşün sonunda dağcılar 25 Mayıs’ta Havza’da yapılacak kutlamalara katılacak.


Yürüyüş etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:20
  1. doğa

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