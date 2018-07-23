0553 313 94 23

11 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı

Hakkari ve Erzincan kırsalları ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan’da toplam 11 silahlı terörist öldürüldü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:38
11 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. 

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari ve Erzincan Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan’da düzenlenen hava harekatlarında 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:38
  1. Erzincan
  2. Hakkari
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Erzin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birleşmiş Milletler'den Gazze'de akaryakıt eksikliği uyarısı
    1. Birleşmiş Milletler'den Gazze'de..
    2. Antalyaspor'dan 4 gollü hazırlık maçı!
    3. Bedelli askerlik teklifi bugün TBMM'de
    4. TSK duyurdu: Hakkari, Erzincan ve..
    5. 11 terörist etkisiz hale getirildiği..
    6. 'Faşizm virüsüne en güzel golünü atan..
    7. ABD'den İran yönetimine 'mafya'..
    8. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan..
    9. Erdoğan talimat vermişti! 200 bin..
    10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım nikah..
    11. Steven Mnuchin: Ticaret sorunlarını..
    12. Rusya’dan Ermenistan’a 200 milyonluk..
    13. Düzce TEM otoyolunda korkunç kaza
    14. Erdoğan zirvede! Gündem milli para
    15. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    16. Akın İpek ve 20 hain subay kapana..
    17. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    18. Ünlü oyuncudan üzücü haber!
    19. Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem..
    20. İran 1000 Telegram kanalını..
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Soylu'nun dediği çıktı! Meral Akşener istifa etti
    Soylu'nun dediği çıktı! Meral Akşener istifa etti
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...