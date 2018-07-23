11 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı
Hakkari ve Erzincan kırsalları ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan’da toplam 11 silahlı terörist öldürüldü.23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:38
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari ve Erzincan Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan’da düzenlenen hava harekatlarında 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
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