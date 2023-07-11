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Tarih 11 Temmuz 2000: Koleksiyoner/Fotoğraf Sanatçısı Nuri Arlasez'in vefatı
Tarih

11 Temmuz 2000: Koleksiyoner/Fotoğraf Sanatçısı Nuri Arlasez'in vefatı

Yeniakit Publisher
2023-07-11 05:39:00 -
11 Temmuz 2000: Koleksiyoner/Fotoğraf Sanatçısı Nuri Arlasez'in vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Koleksiyoner/Fotoğraf Sanatçısı Nuri Arlasez'i hayırla yâd ediyoruz.

1910 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra hukuk fakültesine devam etti. İngiliz Tarihçi Arnold Toynbee ve dünyaca ünlü teorik fizikçi Heisenberg’le yakın dostluk kurdu.



Elli yıl süreyle topladığı el yazması kitap, ferman, vakfiye, levha ve işlemelerle olağanüstü zenginlikte bir koleksiyon vücuda getirdi. Elyazması koleksiyonunu Süleymaniye Kütüphanesi’ne, işleme koleksiyonunu da Topkapı Sarayı Müzesi’ne bağışladı. Süleymaniye ve Bağlı Kütüphaneleri Geliştirme Vakfı’nı kurdu.



Aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı olan Arlasez, çektiği yedi bin civarında siyah-beyaz İstanbul fotoğrafını ve matbu kitaplarını da İslâm Sanat Tarihi ve Kültür Araştırma Merkezi’ne (İRCİCA) bağışladı.(Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Sayı: 67)

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