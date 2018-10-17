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11 Suudi yetkili İstanbul Başkonsolosluğuna geldi

Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkili, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait konuta geldi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:52
11 Suudi yetkili İstanbul Başkonsolosluğuna geldi

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili 11 Suudi yetkili, İstanbul'da bulunan Başkonsolosluk binasına geldi. 

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan Suudi yetkililer, başkonsolosluk konutuna geldi.

Türkiye'den dün ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutuna 4 sivil ve bir resmi araç giriş yaptı.

Araçlarda, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundaki Suudi yetkililerin bulunduğu belirtildi. 

Bu arada, Türk heyetin de inceleme ve arama için konuta gelmesi bekleniyor. 

Olay 

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti. 

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, grup ilk toplantısını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirmişti.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer ile olay yeri inceleme ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde geldikleri konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:52
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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