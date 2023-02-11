11 Şubat 1722: Divan Şairi ve Yazarı Süleyman Fâzıl Efendi'nin vefatı

Ahmed b. Mehmed Fakîh’in oğlu olarak İstanbul Demirkapı’da doğdu. İstanbullu olup tahsilini Arabistan’da tamamlamıştır. Mısır’da hadisten icazet aldı. IV. Mehmed’in huzur derslerinde hazır bulundu. Padişah’ın huzurunda İbnu’l-Arabî hakkında, İbnu’l-Arabî taraftarı bazı kimselerle tartışmıştır.







1669’da Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın kardeşi Mustafa Bey ve amcazadeleri Hüseyin Çelebi ile civar beldeleri gezmek ve ilim tahsil etmek maksadıyla hac yolculuğuna çıkan Süleyman Efendi, Şam’a gitti, orada Şeyh Muhammed el-Balabanî’den ilm-i hadis ve kütüb-i sitte kıraatıyla meşgul oldu, Kahire ve Kudüs gibi yerlerde de eğitimine farklı âlimlerle devam etti.



Edirne’ye dönüşünde, Şeyh Mahmud el-Vanî’den de heyet, hendese, hesap ve fenn-i riyâziyât dersleri aldı, yine şeyhülislamın izniyle 1680’de Canikî Hasan Efendi yerine Sütlüce’de bulunan Mahmud Ağa Medresesi hâriciyle görevlendirildi.







Şevval 1092/Ekim-Kasım 1681’de ise bu resmî görevinden feragat ederek Hoca Paşa Camii gibi camilerin vaazlığı, hadis ve tefsir dersleri ile meşgul oldu. 1700-01 tarihinde Amcazâde Hüseyin Paşa, Saraçhane mukabilinde yapılan Dârü’l-hadîs’te Süleyman Efendi’yi müderrislikle görevlendirdi. 1718’de saray hocası oldu. Ayasofya vaizi ve muallimi iken 1722’de vefat etmiştir.