  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Binalar peş peşe yıkıldı ortalık toz bulutu oldu! Deprem anına ilişin dehşete düşüren yeni görüntü

İtalya'dan Türkiye'ye deprem desteği taşıyan askeri devasa gemi yola çıktı! Sahra hastanesi, malzemeler

Türkiye depremiyle ilgili Liverpool duyurdu: Liverpool ve Everton'dan depremzedelere verileceğini açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'deprem' diplomasisi

Deprem uzmanı korkunç rakamları tek tek karşılaştırdı: Gölcük depreminin tam 3 katı

AFAD depremdeki toplam can kaybını açıkladı

Ümit Özdağ ahlaksızlıkta zirveyi yakaladı! 'Suriyeli hırsız dediği' afet bölgesindeki gönüllü hafız çıktı

Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye'ye mümkün olan tüm desteği sağlayacağız! Hedef o deprem bölgelerine destek

Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek

İktidar düşmanlığı ile halka korku pompalıyorlar! CHP'li Taşcıer'den AFAD'a çirkin itham
Tarih 11 Şubat 1722: Divan Şairi ve Yazarı Süleyman Fâzıl Efendi'nin vefatı
Tarih

11 Şubat 1722: Divan Şairi ve Yazarı Süleyman Fâzıl Efendi'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Divan Şairi ve Yazarı Süleyman Fâzıl Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 08:41:52 - 2023-02-11 08:41:49
11 Şubat 1722: Divan Şairi ve Yazarı Süleyman Fâzıl Efendi'nin vefatı

Ahmed b. Mehmed Fakîh’in oğlu olarak İstanbul Demirkapı’da doğdu. İstanbullu olup tahsilini Arabistan’da tamamlamıştır. Mısır’da hadisten icazet aldı. IV. Mehmed’in huzur derslerinde hazır bulundu. Padişah’ın huzurunda İbnu’l-Arabî hakkında, İbnu’l-Arabî taraftarı bazı kimselerle tartışmıştır.



1669’da Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın kardeşi Mustafa Bey ve amcazadeleri Hüseyin Çelebi ile civar beldeleri gezmek ve ilim tahsil etmek maksadıyla hac yolculuğuna çıkan Süleyman Efendi, Şam’a gitti, orada Şeyh Muhammed el-Balabanî’den ilm-i hadis ve kütüb-i sitte kıraatıyla meşgul oldu, Kahire ve Kudüs gibi yerlerde de eğitimine farklı âlimlerle devam etti.

Edirne’ye dönüşünde, Şeyh Mahmud el-Vanî’den de heyet, hendese, hesap ve fenn-i riyâziyât dersleri aldı, yine şeyhülislamın izniyle 1680’de Canikî Hasan Efendi yerine Sütlüce’de bulunan Mahmud Ağa Medresesi hâriciyle görevlendirildi.



Şevval 1092/Ekim-Kasım 1681’de ise bu resmî görevinden feragat ederek Hoca Paşa Camii gibi camilerin vaazlığı, hadis ve tefsir dersleri ile meşgul oldu. 1700-01 tarihinde Amcazâde Hüseyin Paşa, Saraçhane mukabilinde yapılan Dârü’l-hadîs’te Süleyman Efendi’yi müderrislikle görevlendirdi. 1718’de saray hocası oldu. Ayasofya vaizi ve muallimi iken 1722’de vefat etmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23