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11 Nisan Külliyesi’ni şehir parkına bağlayan çelik köprü tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 11 Nisan Külliyesi ile 11 Nisan Şehir Parkını birbirine bağlayacak çelik köprünün montajı yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 16:42
11 Nisan Külliyesi’ni şehir parkına bağlayan çelik köprü tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 11 Nisan Külliyesi ile 11 Nisan Şehir Parkını birbirine bağlayacak çelik köprünün montajı yapıldı.

 

Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak inşa edilen 11 Nisan Külliyesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezinin de bulunacağı 11 Nisan Külliyesini yine karşısında yapımı tamamlanan 11 Nisan Şehir Parkı’na bağlayan çelik köprü montajlandı.

 

Osmanlı Selçuklu mimarisine uygun 6 bin 360 metrekareden oluşan külliye içerisinde namazgah, mahfil katı, avlu, çok amaçlı seminer salonu, Kur’an kursları, taziye evleri, diyanet yayın evi ile kütüphanesi, diyanet işleri büroları, derslikler ve eğitim odaları bulunuyor.

 

Montajı yapılan köprü sayesinde külliyenin alt katlarına ulaşım sağlanacağı, yürüyen merdiven sisteminin montaj çalışmalarının devam ediyor.

 

Ayrıca tamamı Şanlıurfa taşı ile yapılan Külliyenin içerisinde bulunan alanlarda Osmanlı ve Selçuk sanatına uygun nakış ve desenler yapılıyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:42
  1. Şanlıurfa
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