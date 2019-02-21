11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru

Şanlıurfa’da Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılan 11 Nisan Külliyesi’nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezi’nin de bulunacağı 11 Nisan Külliyesi 6 bin 360 metrekareden oluşurken Osmanlı - Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılıyor. Cami içerisinde namazgah, mahfil katı, avlu, çok amaçlı seminer salonu, Kur’an kursları, taziye evleri, diyanet yayın evi ile kütüphanesi, diyanet işleri büroları, derslikler ve eğitim odaları bulunacak.

Sona gelinen çalışmalar ile birlikte külliyenin 11 Nisan Şehir Parkına bağlantılarının sağlanacağı çelik köprülerin yapım çalışmaları sürürken, Külliyenin alt katlarına ulaşım sağlanacağı, yürüyen merdiven sisteminin montaj çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca tamamı Şanlıurfa taşı ile yapılan Külliye’nin içerisinde bulunan alanlarda Osmanlı ve Selçuk sanatına uygun nakış ve desenler yapılıyor.

Alanda incelemelerde bulunarak bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfalı hemşerilerime belirtmek isterim ki 11 Nisan Külliyesi bir sanat eseri olacaktır. Büyükşehir belediyesi tarafından yapımı devam eden 11 Nisan Külliyesi sona doğu yaklaşılıyor. İnce işleri yapılıyor, nakışlar işleniliyor. Tabi bir sanat eseri olarak yapılan bir proje gerek içerdiği sosyal alanlar, ilim merkezleri gerek ise avlusu, revakları, kümbetleri ve camii minareleri her şekli ile bir detay olduğu için Şanlıurfa taşları ile işleniliyor. Şanlıurfalı hemşerilerime belirtmek isterim ki bu bir sanat eseridir. Birçok proje hayata geçirdik ama 11 Nisan Külliyesi bizim için Osmanlı ve Selçuk’un bizlere bıraktığı o nakış ve motiflerin izlerini taşıyan bir sanat eseri olacak. Yüklenici firmamız son sürat bir şekilde tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürüyor bizlerde bu gün bu çalışmaları yerinde denetledik. İnşallah çok yakın bir tarihte de bunun açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kulandı.

İncelemeleri kapsamında Bamyasuyu Mahallesinde bulunan seyyar satıcılar ile bir araya gelen Çiftçi, külliyenin arkasında modern bir semt pazarı yapımı için proje çalışmalarının başlayacağının müjdesini verdi.Ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçi, talepleri dinleyerek, gerçekleştirilecek olan yerel seçimin önemine de değindi.