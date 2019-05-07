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11 Nisan Külliyesi’nde çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 11 Nisan Külliyesi’nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

07 Mayıs 2019 Salı 11:30
11 Nisan Külliyesi’nde çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 11 Nisan Külliyesi’nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.


Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Külliyesi’nin inşaat çalışmalarında son düzenlemeler yapılıyor. Cami içerisinde kubbe çalışmaları tamamlanırken zemin çalışmaları devam ediyor.


İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezi’nin de bulunacağı 11 Nisan Külliyesi, yine karşısında yapımı tamamlanan 11 Nisan Şehir Parkına bağlayan çelik köprünün montajının ardından köprüye yürüyen merdivenlerin montajına başlandı. 6 bin 360 metrekareden oluşan külliye içerisinde namazgah, mahfil katı, avlu, çok amaçlı seminer salonu, kuran kursları, taziye evleri, diyanet yayınevi ile kütüphanesi, diyanet işleri büroları, derslikler ve eğitim odaları bulunuyor. Ayrıca tamamı Şanlıurfa taşı ile yapılan Külliye’nin içerisinde bulunan alanlarda Osmanlı ve Selçuk sanatına uygun nakış ve desenler yapılıyor.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:30
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