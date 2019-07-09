11 mülteci yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege bölgesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Sivrice Burnu güneyinde Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen bir grup mülteci tespit edildi. Tespit sonrasında görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 7 erkek,1 kadın,3 çocuk Afganistan uyruklu 11 mülteciyakalandı. Yakalanan kaçaklar karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı.

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