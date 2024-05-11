11 Mayıs 2022: Şirin Ebu Akile'nin vefatı (Gazeteci)

Ebu Akile 3 Ocak 1971’de Beytüllahim’li Hristiyan bir ailenin kızı olarak Kudüs’te doğdu. Orta öğreniminini Beit Hanina’da tamamladıktan sonra mimarlık eğitimi için Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne gitmiş oradan Yermuk Üniversitesi’ne geçiş yaparak gazetecilik alanında lisans derecesi ile eğitimini tamamlamıştır. Okulu bitirdikten sonra memleketi Filistin’e dönmüştür.







Ebu Akile gazeteciliğe Radyo Monte Carlo ve Filistin’in Sesi gazetesinde adım attı. Ayrıca UNRWA, Amman Satellite Kanalı ve MIFTAH için çalıştı. 1997 yılından itibaren Arapça yayın yapan Al Jazeera kanalında muhabir olarak çalışmaya başladı. Yaşamını ve çalışmalarını Doğu Kudüs’te sürdürdü. İkinci İntifada ayaklanması dahil Filistin’deki tüm önemli olayları rapor etti ve ayrıca İsrail’in siyasetini takibe aldı. Sıklıkla İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerini haberleştirdi. Ebu Akile, 2022’de İsrail güçleri tarafından silahla vurularak katledilene kadar Al Jazeera kanalındaki muhabirlik kariyerini sürdürdü.





Filistin Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2022’de Ebu Akile’nin Cenin’deki IDF baskınlarını bildirirken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu. Ebu Akile, İsrail Ordusu’nun “terör zanlılarını” yakalamayı hedeflediğini belirttiği bir baskına hazırlandığını bildirmişti. Ebu Akile’nin İsrail Savunma Kuvvetleritarafından başından vurulduktan sonra götürüldüğü İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra 51 yaşında öldüğü açıklandı.







Al-Omari ayrıca Ebu Akleh’in kask taktığını kulağının altında korumasız bir bölgeden vurulduğunu ve bunun onun “kasıtlı olarak hedef alındığını” gösterdiğini belirtti. Saldırının videosunda Ebu Akile’nin üzerinde açıkça “BASIN” yazan mavi bir ceket giydiğini göstermiştir.