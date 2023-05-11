11 Mayıs 2018: Akademisyen/Yazar Mehmed Niyazi'nin (Özdemir) vefatı

Mehmed Niyazi, 1942 yılında Akyazı`da doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni ve İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1967). Almanya’da Marlburg, Bonn ve Köln Üniversitelerinde Türk Kamu Hukukunda Temel Hürriyetler konusunda doktora yaptı. Uzun yıllar Almanya’da kaldıktan sonra 1988 yılında yurda döndü. Zaman ve Tercüman gazetelerinde günlük fıkralar yazdı. Ufuk Çizgisi, Bayrak, Genç Akademi, Türk Yurdu, İnsan ve Kainat dergilerinde makaleleri yayınlandı.







Mehmet Niyazi, Türk kültür ve bilim hayatına hem hikâyeci, hem romancı olarak hem de fikir adamı olarak özgün katkılar yapmıştır. Yazılamamış Destanlar, Çanakkale Mahşeri, Yemen Ah Yemen kitaplarının yanı sıra yazdığı diğer roman ve hikâyeler de ele aldıkları dönemin toplumsal yapısını aksettiriş tarzları bakımından tarihî roman özellikleri taşırlar.







Fikrî eserlerinde millî konuları ön plana çıkarmıştır. Cemiyette sıklıkla tartışılan fakat hakkıyla bilinmeyen konuları zevkli bir üslupla irdelemiş, kökü derinlerdeki birçok önyargının yanlışlığını teşhir etmiştir. Bir bakıma belgesel romancılığın kurucusudur. Tamamıyla hayal mahsulü, mesnedsiz eserlerin karşısında Mehmed Niyazi’nin romanları bir abide gibi yükselmektedir.